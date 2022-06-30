ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين بالشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت أمس الأربعاء.

وذكرت قناة (إن.بي.سي-4) أن الضحية نُقلت إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها.

وقال فابيان ليفي المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز على تويتر "إنه في طريقه إلى مكان الحادث الآن".

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى المتحدث باسم شرطة مدينة نيويورك للتعليق مساء الأربعاء. وقالت الإدارة على تويتر إن على السكان تجنب المنطقة بسبب التحقيق.

وقالت قناة إيه.بي.سي-7 إن مسلحا يرتدي ملابس سوداء أطلق النار على رأس المرأة بعدما اقترب منها من الخلف، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء.

ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء.

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.