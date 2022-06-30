صرح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية التي احتضنت قمة مجموعة السبع "جي7" بأنه لا يزال هناك جدال حاليا بين الولاية وبين الحكومة الاتحادية حول فاتورة القمة.

وقال ماركوس زودر لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس: "نشتبك مع الحكومة الاتحادية حول التمويل النهائي. التعهدات القائمة حتى الآن (من الحكومة) لا تزال محدودة للغاية".

وأضاف زودر أن ولايته لم تتقدم بطلب لعقد القمة بها، ولكنها نفذت طلب الحكومة، وقال إن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن بصفته المضيف للقمة استعداده للوفاء بالالتزامات المالية.

وتابع رئيس حكومة ولاية بافاريا قائلا: "هذا الأمر ليس واضحا حتى الآن لدى وزير المالية الاتحادي. ولكنني متفائل بأنه لا يزال يمكننا تنظيم ذلك فيما بعد، وإلا سيترك ذلك أثرا مريرا".

وكان وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا، يواخيم هرمان، دعا إلى أن تتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف إقامة قمة مجموعة السبع. وكان تم تحديدها بشكل مسبق بإجمالي 180 مليون يورو.