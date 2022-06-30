سيكون زوج عداءة المسافات الطويلة الكينية أغنيس تيروب التي قُتلت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الفائت، على استعداد للاعتراف بالذنب بعد أن نفى في البداية تهم القتل الموجهة إليه، وفق ما أعلن محاميه

وعُثر على تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى ورابعة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي في مسافة 5 آلاف متر، ميتة عن عمر 25 عامًا بطعنات سكين في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا في تشرين الاول/أكتوبر الفائت.

تم القبض على إيمانويل إبراهيم روتيش بعد مطاردة دراماتيكية في وقت متأخر من الليل في اليوم التالي بعد العثور على الجثة، وهو محتجز منذ ذلك الحين.

وكان ابن الـ41 عامًا نفى التهم الموجهة إليه خلال مثوله أمام المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

لكن في تطور جديد، قال محاميه نجيجي مبوغوا للمحكمة العليا في مدينة إلدوريت، غرب البلاد، إن روتيش على استعداد للاعتراف بالذنب لكن بتهمة أقل من جريمة قتل أملاً في الحصول على عقوبة أخف.

وقالت النيابة إنها لا تعارض فكرة الإقرار بالذنب لكنها تريد أن تشارك عائلة تيروب في المسار القضائي.

وستُعقد جلسة الاستماع بشأن طلب روتيتش في 22 أيلول/سبتمبر المقبل.