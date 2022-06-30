ارتفع حجم الإنفاق على السفر إلى الخارج في قبرص بنسبة 249% خلال الربع الأول من العام ليصل إلى 1ر165 مليون يورو (5ر172 مليون دولار)، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وبنسبة 1ر9% مقارنة بعام 2020، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الواردة من البنك المركزي القبرصي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن الإنفاق الأجنبي، الذي تم تصنيفه على أنه ائتمان سفر، يمثل نسبة 2ر4% من رصيد الخدمات في الحساب الجاري لقبرص، مقارنة بـ5ر1% عن عام 2021 و 7ر4% التي في .2020

ويمثل السفر نسبة 4ر3% من إجمالي صادرات السلع والخدمات في قبرص.