قرر الاتحاد الدولي للسيارات(فيا)، تحديث اللوائح الرياضية والفنية لسباقات بطولة العالم لسيارات (فورمولا1-) قبل سباق سليفرستون نهاية الاسبوع الجاري، حيث تتضمن التعديلات القواعد المتعلقة بوحدات الطاقة.

وشهد موسم 2022 العديد من الاخفاقات فيما يتعلق الموثوقية من جانب الفرق ، ومنها العديدة بالنسبة لفريق فيراري، وكنتيجة لذلك تم اتخاذ القرار.

وسيكون بمقدور الفرق تبديل وحدات الطاقة في ظل ظروف خط الحظائر المغلق بالنسبة للسيارات الأحدث.

وجاءت اللوائح الجديدة لتسمح للفرق بإجراء تغيير طارئ في وحدات الطاقة حينما يحتاج الأمر إلى ذلك، وهو ما قد يعني لهم تجنب تركيب قطع الغيار.

وتم معالجة العديد من النقاط المثيرة للجدل في بداية الموسم، ومنها القواعد المتعلقة باختبارات الإطارات، خاصة بعد الجدل الدائر حول فيراري على إثر ما حدث في اختبارات ما قبل سباق جائزة "إيمليا رومانيا الكبرى".