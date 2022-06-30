أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في ألمانيا تباطأ في يونيو حزيران، وهو أول شهر شهد إجراءات اتخذتها الحكومةلتهدئة أسعار الوقود.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت 8.2 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 8.7بالمئة في مايو أيار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم في يونيو حزيران إلى 8.8 بالمئة.

وأسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بنسبة 38 بالمئة في يونيو حزيران عن مستوياتها قبل عام، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا واستمرار اختناقات سلاسل التوريد.

وفي مسعى للتصدي للزيادات في أسعار الطاقة، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة الوقود واستحدثت تذكرة تسمح بالسفر في أرجاء البلاد مقابل تسعة يوروات شهريا.