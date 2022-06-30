أظهرت بيانات المكتب المركزي للاحصاءات في هولندا ارتفاع مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ خلال شهر آيار/مايو الماضي.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 7ر0% على أساس سنوي خلال شهر آيار/مايو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 2ر8% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وتعد نسبة نمو مبيعات التجزئة هي الأبطأ منذ شباط/فبراير العام الماضي، عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 8ر2%.

وارتفع حجم المبيعات في متاجر المنتجات غير الغذائية بنسبة 7ر2% على أساس سنوي في آيار/مايو الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المتاجر الغذائية بنسبة 3ر1%.

وارتفعت مبيعات التجزئة بدون حساب التغيرات الموسمية بنسبة 1ر0% على أساس سنوي الشهر الماضي.