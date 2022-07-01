تشهد الخطوط الجوية القطرية زيادة في الطلب على السفر خلال فترة العيد والعطلة الصيفية القادمة عبر شبكة وجهاتها العالمية، وذلك مقارنة بنسبة الطلب على السفر في العام الماضي.

وبهذه المناسبة، يسر الناقل القطري إتاحة أفضل العروض الترويجية والخصومات التي تصل إلى 20% إلى وجهات مختارة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، لتمكن المسافرين من الاستمتاع وزيارة واستكشاف وجهاتها الأوروبية هذا الصيف.



سيستمر العرض الترويجي لمدة 10 أيام، من الآن إلى 6 يوليو للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، ويمكن حجز التذاكر عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني qatarairways.com أو عبر مكاتب الخطوط الجوية القطرية أو من خلال وكلاء سفركم المفضلين.



وبفضل هذا العرض الترويجي المذهل، سيتمكن المسافرون من تجربة رحلة استثنائية إلى وجهاتهم المفضلة في أوروبا، على متن أفضل شركة طيران في العالم، الخطوط الجوية القطرية، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.



كما سيحظى المسافرون بفرصة الاستمتاع بجمع واسترداد نقاط المكافآت من آفيوس، عملة المكافآت الجديدة لبرنامج الولاء التابع للناقلة القطرية، الأمر الذي من شأنه إتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين للاستفادة من العروض والابتكارات المذهلة عند استرداد وإنفاق نقاط أفيوس.



وعلاوة على ذلك، سيتمكن أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، من الاحتفاظ برصيد المكافآت الذي حصلوا عليه في السابق، مع مواصلة الاستفادة من فرص استرداد نقاط المكافآت المتاحة أمامهم حاليا.



وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بـ 5 جوائز أخرى، وهي: «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، و«أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم»، و«أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط».

وتتصدر الناقلة الوطنية لدولة قطر شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها في إنجاز غير مسبوق في أعوام (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021).