بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية الحميدي المطيري عن صدور قرار إداري يحمل الرقم 631 لسنة 2022 يتضمن ترقية بالاختيار لبعض موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط مجلس الخدمة المدنية. وكشف المطيري في تصريح صحافي أن إجمالي عدد المستحقين للترقية بالاختيار في جميع الدرجات الوظيفية يبلغ 183 موظفا والتي سوف يتم إدخالها حاليا على النظام، مؤكدا أن الهيئة ستطبق نتائج الترقية بالاختيار وظيفيا وماليا بأثر رجعي اعتبارا من أول أبريل، وفيما يلي أسماء المشمولين بالترقية:

برنامج ميزانية ديوان العام



الدرجة (أ)



هنادي مساعد المبيليش



زينيب جاسر العنزي



ضحى فايز الخميس



أحمد صادق موسى سبتي



منى حمد الفجي



الدرجة (ب)



موضي عبدالله الدريبي



منى قاسم محمد



فيصل صقر العضيلة



سعاد عبدالله الشطي



محمد سعد المطيري



عارف عمر صالح العتيبي



جوزه علي المطيري



صالح عبدالحسين مظفر



خالد ذعار الحربي



الدرجة الأولى



صلال مقعد العتيبي



عبدالله منصور المطيري



حسين عبدالله العجمي



سعد يوسف الدريع



نواف محمد العارضي



أمينة علي المطيري



نواف ندا النومس



أحمد حسن النجادة



ريم عواد الرشيدي



زيد فالح الرشيدي



نوير فهد المطيري



فيصل ملفي الرشيدي



الدرجة الثانية



أفراح عيد العازمي



بيبي القطان



خديجة سلمان المازر



سحر مصلح الحريجي



زينيب محمد المنصور



علي سعيد علي



محمد سعيد العازمي



عبدالعزيز فهد العازمي



سعده ناصر الشمري



خالد مساعد سوارج



نوار متعب حماد العجمي



عبدالله محمد الشتيلي



جنان جاسم عبدالوهاب



علياء علي سعدون



عبدالله سالم غانم المطيري



الدرجة الثالثة



أنور بدر الصقعبي



وليد مبارك العازمي



نورة سند المطيري



روان علي القبندي



هيا جمال الوهيب



حوراء صباح المطيري



منار صنيتان المطيري



نورة يوسف الإبراهيم



جمانة عبدالمحسن القصار



يحيى ناصر السند



سارة سليمان الخريف



فاطمة عبداللطيف الغريب



عائشة خالد الملا



لآلئ محمد بورحمة



عائشة بدر الشمري



آية جواد سلطان



محمد طالب الخميس



أوراد محمد اشكناني



بشرى محمد الفيلي



وعد صالح الكردي



الدرجة الرابعة



ريم شايع سالم الشمري



ثامر خالد العجمي



نواف مرزوق العازمي



بدر محمد العجمي



مهية خلف العنزي



محمد مبارك الهاجري



روان علي القطان



عادل عبدالرضا العوضي



هناء يوسف عبدالعزيز حلاوة



أحمد صالح الخالدي



الدرجة الخامسة



عبدالله الحميدي المطيري



خالد عواض المطيري



ابراهيم محمد العازمي



الدرجة السادسة



حوراء حسين رضى حسين



طلال مانع الهدبة



محمد جواد الشواف



سالم محمد السالم



برنامج ميزانية القطاع الطبي



الدرجة (أ)



غانم عمرانة حسين



هدى اسماعيل الانصاري



سارة احمد الخليفة



الدرجة (ب)



هاني امير النجادة



خالد سعد العازمي



مها محمد الدوسري



ايمان محمد الكندري



حمود عيد الدلمني



علي حبيب اشكناني



مساعد خلف الشمري



خالدة حسين العود



نادية ذكر الله جاسم الذكر الله



عبدالعزيز الشمري



معالي عادل الغريب



نزهة محمود بهبهاني



شذى عبداللطيف الوهيب



شيخة عبدالله الحربي



ربيحة جار الله سرحان



الدرجة (الأولى)



عبداله مرزوق الحربي



وفاء فلاح العامر



ايمان فؤاد حسن



عرفة معتوق عبدالله



عايشة حسين العازمي



فيصل علي العنزي



نوير خالد نومان



نورا محمد الصوان



هديل مشعان الفضلي



نورة حسن العجمي



وضحة محمد المطيري



خديجة عيسى الفيلكاوي



تهاني حنس المطيري



ايمان ساير العنزي



ليلى سعد العازمي



الدرجة (الثانية)



دلال محسن العرفج



امل خالد الهرشاني



العنود سعد العازمي



عبير محمد حليحل



فـــاطمة عبـــدالعزيز الجـحيل



عبير زيد راكب



فؤاد جعـــفر يوسف الشيبة



سمر محمد العتيقي



مشعل مسحل السرهيد



هناء حسن حمود



منال محمد السبيعي



مي حسن الدسم



سارة جمال سعد عبدالله



يوسف عايد العازمي



طفلة ناصر السهلي



مستورة قاسم رجاء



فاطمة محمد كرم



طلال فواز العنزي



منصور محمد جازع



يوسف عبدالله روح الدين



عبدالعزيز يوسف الشاعر



الدرجة (الثالثة)



مها جديع المطيري



بزة براك العمر



يوسف جاسم المشموم



بشاير محمد شامان



مريم سليمان كمال



فهد سيف الحريص



نور مصطفى عبدالسلام



ناصر مهدي العجمي



مها محمد النصافي



فيصل فهد هذاب



علي عيسى الأنصاري



عبير ياسر الحمد



عبدالله نايف العامر



منال عبدالله الرشيدي



زينب عدنان الفرج



نايف عبدالله الدوخي



علي سعد زويد



الدرجة (الرابعة)



محمد وليد الرغيب



عبيد خضير المطيري



عهود توفيق الرشيدي



خلف حامد الشمري



شبيب ناصر العجمي



محمد عواد الشمري



مصطفى حسين خاجة



الدرجة (الخامسة)



حمود حجي الرشيدي



حمود علي العيوس



الدرجة (السادسة)



أميرة فيصل العنزي



نوف سالم الرشيدي



سارة صالح العدواني



شيخة نهار المطيري



برنامج ميزانية القطاع التعليمي



الدرجة (ب)



فريد محمد القطان



آلاء ابراهيم جمعة



نيران حربي العتيبي



عبير فهد العجمي



نجود مثيل الفرحان



إقبال سعود الخالد



الدرجة (الأولى)



سارة ناجي العتيبي



زينب شهيد العريان



غدير مانع العتيبي



رابعة فهد الصفران



الدرجة (الثانية)



نهاية سعود المطيري



حامد حسين العازمي



مريم يوسف الحملي



زهرة علي اشكناني



الدرجة (الثالثة)



فارس هباس السهلي



علي خالد عبدالكريم



زينب عادل الصايغ



الدرجة (الرابعة)



فيصل جاسم المحمد



الدرجة (الخامسة)



قاسم عيسى الشمالي



مها ثويني العتيبي



عبدالرزاق محمود المراغي





