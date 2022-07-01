نظمت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية محاضرة تعريفية بكود الإطفاء الجديد، وذلك بحضور نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ورئيس الاتحاد م.بدر السلمان.



تواجد في المحاضرة التنويرية نحو 50 مهندسا ومهندسة من العاملين في أكثر من 25 مكتبا هندسيا ودارا استشارية كويتية، وقد أقيمت المحاضرة بمبنى قطاع الوقاية.



ووجه رئيس الاتحاد م.بدر السلمان الشكر لرئاسة قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائبه لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد لجهودهم المميزة في التعاون مع الاتحاد بشكل خاص والمجتمع المهني بشكل عام لتوعيته وتنويره بأسس تطبيق الكود الجديد للإطفاء، مضيفا أننا لمسنا حرصا كبيرا من قبل قيادة ومنتسبي قوة الإطفاء على التعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من أجل تطبيق هذا الكود حماية للممتلكات والأرواح في المشاريع بكل أنواعها العامة والخاصة.



وأشار السلمان الى التوضيحات التي قام بها المتخصصون في قوة الإطفاء والتي بينت بشكل جلي الفروقات بين الكودين السابق والحالي، مضيفا أن هذه التحديثات سيكون لها أثر كبير في جودة تنفيذ المشاريع وسرعة اعتمادها وتحد من المخاطر المحدقة بهذه المشاريع بعد أو خلال تنفيذها.



وأضاف السلمان، كما أننا سعدنا أيضا بالتعرف عن قرب بأنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج وفقا لكود الإطفاء الجديد، مما سيساهم في رفع كفاءة ومهارة المهندسين العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لتطبيق جميع متطلبات الكود الجديد، مضيفا أننا نثمن عاليا هذه الجهود التوعوية من قبل قوة الإطفاء ولن نتوانى في التعاون معهم في تطبيق الاشتراطات المطلوبة في المشاريع التي تقوم المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتصميمها وتنفيذها أو الإشراف عليها، كما أننا على أتم الاستعداد للتعاون في عقد المزيد من المحاضرات والبرامج التدريبية الهامة على تطبيقات هذا الكود وغيره من الاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الخاصة بالإطفاء والوقاية من الحرائق حفاظا على الأرواح والممتلكات والارتقاء بأساليب تنفيذ مشاريعنا وجودتها.