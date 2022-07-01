قال محمد صالح العساف رئيس قائمة التواصل التي تنافس في انتخابات جمعية التمريض، إن القانون رقم 70 الذي اصدره مجلس الوزراء عام 2020 في المادة 80 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة تم منح وزير الصحة كل صلاحيات مجلس الخدمة المدينة وديوان الخدمة المدنية وهذا تقدير كبير من الدولة للمهن الطبية، لذا من الواجب ان يتم تشجيع الكوادر الوطنية من أجل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في كل التخصصات ومن بينها التمريض، داعيا إلى ضرورة تشكيلة لجنة تضع تصور مالي جديد وحوافر تشجيعية للعاملين في مهنة التمريض تكون كفيلة بانخراط العديد من الشباب والفتيات في هذه المهنة.



وأضاف العساف أن قائمة التواصل تنافس في انتخابات الجمعية التي ستجري يوم الأحد المقبل بأسماء جديدة مع التفاف الكثير من أعضاء الجمعية حولها دليل على الرقي والديموقراطية وهو نهج كويتي أصيل، لافتا إلى أن القائمة حرصت على الدفع بدماء شبابية لديها طموحات للارتقاء بمهنة التمريض سيشكل منعطفا جديدا من اجل جذب هذه المهنة للعنصر الوطني، لافتا إلى أن أهداف المرحلة المقبلة للقائمة تشمل تعيين وكيل وزارة مساعد للتمريض ليكون على دراية بطبيعة العمل ويتفهم مطالب وحقوق أفراد التمريض واختصار للدورة المستندية، وتطبيق بدل خطر وبدل عدوى لجميع الأقسام والفئات، مشددا على أهمية ضم مهنة التمريض إلى المهن الشاقة نظرا لطبيعة عمل أفرادها دون المساس بعلاواتهم السابقة.