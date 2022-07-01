ثامر السليم



حقق كل من ابرار الفيلكاوي وحمد المطيري وعبدالرحمن الكندري ومحمد الظفيري فوزا في انتخابات صندوق الضمان الاجتماعي بجامعة الكويت، وذلك بعد خسارة اثنين من قائمة الصندوق التي تدير مجلس الإدارة الصندوق طوال السنوات الماضية.



حيث حصلت ابرار الفيلكاوي على 130 صوتا والكندري على 119 والظفيري على 117 والمطيري على 116 صوتا، وتبوأ كل من المطيري والكندري مراكز متقدمة في نتائج الانتخابات، وبذلك يعتبر حضورهما له بصمة في انتخابات صندوق الضمان الاجتماعي خاصة أنهما يترشحان للانتخابات لأول مرة.



وحل أفراد قائمة الصندوق الاجتماعي في بقية المراكز، وقد شارك منهم أربعة مرشحين.



يذكر أن انتخابات صندوق الضمان الاجتماعي 2022 عقدت يوم الاثنين الماضي في الحرم الجامعي في الشويخ بمشاركة جيدة من موظفي الجامعة في اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الصندوق، ويقدم الصندوق خدمات متنوعة للعاملين بالجامعة.