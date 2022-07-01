مفرح الشمري



يحرص القائمون على تلفزيون الكويت وعلى رأسهم الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون فهد الغيلاني على ايجاد برامج منوعة في عطلة الصيف لمشاهديه في الداخل والخارج، ومن هذه البرامج المنوعة برنامج «الليلة» الذي ينطلق موسمه السادس الأحد المقبل بحلة جديدة وطاقم عمل مميز بقيادة المخرج جمال الحربي وذلك للشهرة التي حظي بها البرنامج طوال مواسمه الخمسة حيث استطاع أن يفرض نفسه بقوة بين كل برامج المنوعات المحلية والخليجية والعربية بسبب الضيوف الذين يستضيفهم والمواضيع الفنية والثقافية التي يتناولها بأسلوب جميل.



البرنامج في موسمه السادس يبث من الاحد الى الخميس عبر شاشة القناة الأولى والفضائية وتتصدى لتقديمه الاعلامية د. نورة عبدالله بينما يتصدى لرئاسة فريق اعداده الزميل حسين الصيدلي الذي شكل فريقا من المعدين المميزين في تلفزيون الكويت وهم فايز الشعلان وآلاء الوزان وزينب البلوشي وعيسى الفيلكاوي، اما مسؤولية الاشراف العام على البرنامج فيتولاها مدير ادارة الانتاج بالتلفزيون خالد بوحيمد.



ومن المنتظر ان تحمل حلقات برنامج «الليلة» في موسمه السادس العديد من المفاجآت بالنسبة للمواضيع التي يناقشها او أسماء الضيوف المحليين والخليجيين والعرب الذين ستتم استضافتهم طوال الموسم الجديد، وهم من جميع المجالات.