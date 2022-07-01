عبدالحميد الخطيب



«اشتقتوا للطرب والفرح مع سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد؟»، بهذا السؤال الموجه الى الجمهور أعلنت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات عن الحفل الضخم الذي يتم التجهيز له ويحييه النجم القدير عبدالله الرويشد ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك في الكويت والتي ستكون في قاعة «الأرينا» بمجمع 360.



يقام الحفل 13 الجاري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ومن المتوقع ان يقدم الرويشد في هذه الليلة الطربية المنتظرة مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة والتي يحفظها الجمهور، مثل «وعدتيني» و«اللي يخون الود» و«اللي نساك» و«اعتب عليه» و«يا ساهر الليل»، و«ولهان» وغيرها من إبداعاته الغنائية.