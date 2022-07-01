القاهرة - خلود أبوالمجد



أطلت الفنانة آمال ماهر أخيرا على جمهورها بعد غياب أثار جدلا واسعا حول أسبابه، موضحة أنها كانت مصابة بفيروس كورونا.

وقالت ماهر في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا بخير الحمد لله يا جمهوري، حبيت أطمنكم عليا، والفترة الماضية كنت أعاني من فيروس كورونا، وأشكر كل المواطنين الذين بحثوا عني، وهذا دليل على حب الله، وأشكركم من كل قلبي، وأقدم التهنئة للشعب المصري بثورة 30 يونيو».



وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، قد ناشدت آمال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، وقالت: «اطلعي طمني حبايبك وطمني الناس وقولي أنا يا جماعة بخير واتأخرت عليكم عشان نفسيتي كانت تعبانة أو حاجة»، موضحة: «طالبت والدتها انها تجعل آمال تظهر في لايف وتقول إنها بخير، قالت لي: هتطلع في الوقت المناسب، بس هي لما غابت من سنتين ورجعت الناس بهدلتها فهي خايفة الناس تطلع دلوقتي».