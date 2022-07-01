انطلاقاً من أهداف كلية الكويت التقنية كإحدى المؤسسات التعليمية الفاعلة والرائدة في مجال التعليم التقني في الكويت والتي تسعى لتوفير كفاءات طلابية تمتاز بقدرات تقنية وتطبيقية قادرة على دعم جهود التنمية الاقتصادية، واستنادا إلى نهج بنك الكويت الوطني والذي من ضمن أولوياته المسؤولية الاجتماعية، حيث ينتهج دورا فعالا في خدمة المجتمع الكويتي من خلال الدعم التي يقدمه لكل النشاطات والفعاليات المجتمعية والتربوية، وفي ضوء تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين وانطلاقا من أهمية التدريب الميداني المتخصص والذي يهدف لرفع كفاءة المخرجات العلمية ولإعداد الطلبة لسوق العمل من خلال فتح قنوات التعاون بين كلية الكويت التقنية والبنك تم توقيع مذكرة التعاون لتقديم سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تهدف لتيسير حصول الطلبة على التدريب الميداني للاستفادة من الدورات التأهيلية التي ستسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المالية والمصرفية والتقنية.



وتم توقيع الاتفاقية في حرم كلية الكويت التقنية ممثلة في مشاري أيمن بودي بصفته رئيس مجلس الأمناء وعماد العبلاني بصفته مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني.