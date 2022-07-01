تعتزم وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» الكشف في 12 يوليو عن «أبعد صورة التقطها لكوننا على الإطلاق» التلسكوب الفضائي «جيمس ويب»، على ما أعلن الأربعاء رئيس الوكالة بيل نيلسون.



وقال نيلسون في مؤتمر صحافي عقده من معهد مراصد علوم الفضاء في بالتيمور الذي يشكل مركز عمليات لـ «جيمس ويب»، إن الصورة «تظهر أبعد ما تمكنت البشرية من رصده سابقا».



و«جيمس ويب» هو مشروع تبلغ قيمته 10 مليارات دولار وأطلق بنجاح في ديسمبر، فيما هو حاليا على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض.



ويتمتع التلسكوب بقدرة رصد ظواهر فضائية أقدم من تلك التي استطاعت التلسكوبات رصدها بفضل مرآته الرئيسية الضخمة وأدواته التي تلتقط الإشارات تحت الحمراء ما يتيح له الرصد عبر سحب الغبار.



وأشار نيلسون إلى أن التلسكوب «سيكتشف الأجسام الموجودة في النظام الشمسي بالإضافة إلى الأغلفة الجوية للكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية والتي تدور حول نجوم أخرى، ما يوفر لنا مؤشرات عما إذ كانت أغلفتها الجوية مماثلة لغلاف الأرض».