حنان عبدالمعبود



ضمن مشروع «مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية» المدرج بخطة التنمية، تم عقد اجتماع تنسيقي لبحث بعض المبادرات الهادفة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ضم وزارتي الصحة والشؤون والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، وشارك في الاجتماع الذي استضافته إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية مدير الإدارة د.حمود الزعبي وممثل «الشؤون» د.بدر العنزي، وزينة السلطي من اتحاد الرياضة.



واستهل د.حمود الزعبي الاجتماع بعرض أهداف وخطة مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية والخطوات التنفيذية في المرحلة المقبلة، موضحا ان على رأس الأولويات تشجيع النشاط البدني، وتعزيز التغذية الصحية، ومكافحة تعاطي التبغ بجميع أنواعه، والتي تساهم في الحد والوقاية من أمراض القلب والسكر والسرطان والجهاز التنفسي، على أن تبدأ مراحل تنفيذ خطة الشراكة المجتمعية بين هذه الجهات بمبادرتين أساسيتين هي «جمعية داعمة للصحة» و«خطوات صحية»، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار ركيزة لتحقيق أهداف التنمية.



من جانبه، قالت رئيسة وحدة الدعم الفني في إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة د.لولوة الشرف إن مبادرة «جمعية داعمة للصحة» تهدف الى نشر الوعي بخصوص عوامل الاختطار الثلاثة، والمساهمة في دعم الأنشطة والفعاليات لمكافحة هذه العوامل، ومن أهم عناصر هذه المبادرة دعم حملات مكافحة التدخين وعدم الترويج له وتشجيع أنماط الحياة الصحية ودعم أسعار الخضار والفواكه، وإعادة ترتيب الأرفف لتمكين الغذاء الصحي، وتوفير ركن للأغذية الصحية، وأغذية لمرضى السكر وارتفاع الضغط والقلب، وتوفير المنتجات قليلة الملح ومنخفضة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى دعم الحملات والأنشطة الرياضية في المناطق السكنية.



وأوضحت الشرف انه تم الانتهاء من كتيب المعايير الخاص بالمبادرة بالتعاون مع بعض الإدارات والجهات ذات الصلة في «الصحة» مثل إدارة التغذية والإطعام، وتعزيز الصحة، والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين.



بدوره، أوضحت رئيسة وحدة الوقاية من الأمراض المزمنة د.عذاري الهاشمي أن مبادرة «خطوات صحية» تستهدف فئة الشباب وبالأخص طلبة المدارس والجامعات والمعاهد التطبيقية، وذلك لنشر الوعي الصحي بأهمية ممارسة الرياضة، وتشجيع النشاط البدني من خلال إقامة ماراثون سنوي للشباب، وتوفير ملاعب وساحات لممارسة الرياضة في المناطق، وتفعيل مقترح استغلال صالات المدارس لممارسة الرياضة في الفترة المسائية، بالتعاون مع وزارة التربية.