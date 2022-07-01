ردود الأفعال عليها إيجابية وعبدالحميد السيد بمنزلة جدي



ياسر العيلة



المطرب الكويتي شاهين من الفنانين متعددي المواهب، فبجانب كونه مطربا فهو يكتب ويلحن أعماله، وبدأ احتراف الغناء بعد ان تقدم لاختبارات برنامج «ستار أكاديمي» ولم يكمل لأسباب خاصة ليحرص على تقديم أغان تتضمن رسائل خاصة، كما حدث في أغنية «نجدة الملائكة» التي حملت رسالة إنسانية للعالم، والشيء نفسه في باقي أعماله مثل «واويلاه» و«أحبك» وأغنية «CHALLIL» أو «هدي» وغيرها من الأغاني، ومؤخرا قدم شاهين أغنية «طاف»، وهي تطوير للأغنية الشهيرة «هيلا يا رمانة» للمطرب الراحل عبدالحميد السيد.



«الأنباء» هاتفت شاهين ليحدثنا عن تفاصيل الأغنية قائلا: «هيلا يا رمانة» من الأغاني المحببة الى قلبي ولقلب كل كويتي وخليجي، فقد تربينا وكبرنا على سماعها وهي للمطرب الراحل عبدالحميد السيد، وبالمناسبة هو أخو جدتي، بمعنى انه بمنزلة جدي.



وأضاف: ونحن صغار كنا نذهب الى بيته ويغنيها لنا وهو يعزف على العود، وكنت أستمتع جدا بصوته وأدائه لها، ومنذ فترة قليلة قلت «ليش ما أعيد تقديمها ولكن بشكل مودرن يناسب الجيل الحالي؟» وبالفعل سرعت من إيقاعها وأضفت لها لمسة مغربية تمثلت في الكورال الثاني للأغنية باللهجة المغربية، والكورال الأول هو الكويتي الشعبي، وحافظت على إيقاعات الأغنية الأصلية وأضفت لها إيقاعا غربيا «الدرامز»، بالإضافة الى انني غيرت في بعض الكلمات، حيث استبدلت كلمة «زعلانة» بـ «حمقانة» كنوع في الكوميديا، والحمدلله كانت رود الفعل ايجابية بداية من عائلتي وخاصة الوالد الذي أثنى عليها كثيرا لأنها قريبة جدا من قلبه، وعن طريق والدي علمت ان أبناء وأحفاد المطرب الراحل عبدالحميد السيد «استأنسوا» عليها بشكلها الجديد، خاصة الجيل الحالي منهم.

وأكمل: تعليقات الجمهور على الأغنية كانت رائعة، وأجمل التعليقات انهم يرون ان الأغنية ممتعة للرقص، وانها «عدلت» الحالة المزاجية لهم.



وعن اعتماده على نفسه في كتابة وألحان كل أعماله وعدم استعانته بشعراء وملحنين آخرين، أوضح: «والنعم في الجميع»، وأصدقائي كثيرون في المجال الموسيقي والغنائي هنا في الكويت، خاصة ان المطرب «دافي» صديقي وأخي، لكن أفكار الموضوعات التي أقدمها أشعر أنني الوحيد القادر على تحقيقها بالشكل الذي أتمناه، وهذا لا يمنع انني سأتعامل مع شعراء وملحنين الفترة المقبلة.



الجدير بالذكر ان اغنية «هيلا يا رمانة» من أجمل الأغاني التي قدمها المطرب والملحن الراحل عبدالحميد السيد، وكلماتها عاطفية جميلة، وتعد من الأعمال التي قدمت خلال الفترة الذهبية للأغنية الكويتية.