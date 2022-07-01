القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح قطع أراض متميزة في 7 مدن جديدة، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.



وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي: لؤلؤة القاهرة الجديدة ـ لؤلؤة 6 أكتوبر ـ التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر ـ 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر ـ لؤلؤة المنيا الجديدة ـ لؤلؤة أسيوط الجديدة ـ لؤلؤة سوهاج الجديدة.



وأضاف د.حسام رزق أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة (3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر).



وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة سيشمل قطعة أرض مول تجاري 5 بمسطح 7941م2، بينما يحتوي الطرح بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر على 2 مول تجاري أرض خدمات 2 بمسطح 2000 م2 لكل مول، وقطعة أرض مستشفى بمساحة 10000م2، وقطعة أرض مدرسة دولية بمسطح 10000م2.



ولفت د.حسام رزق إلى أن مشروع التوسعات الشمالية يتضمن مول تجاري A هيكل خرساني كامل بمسطح 3336م2، في حين أن مشروع 103 عمارة يشتمل على قطعة أرض مركز خدمات اجتماعي ترفيهي بمسطح 2637م2، كما يشمل مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة، قطعة أرض مستشفى بمسطح 7634م2، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح 8471.8م2، وقطعة أرض تجاري إداري بمسطح 13789.3م2، وقطعة أرض تجاري بمسطح 1573م2، وقطعة أرض إداري بمسطح 7634.5م2.



وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أن مشروع لؤلؤة أسيوط الجديدة يحتوي على قطعة أرض مركز طبي بمسطح 3817م2، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح 4986م2، وقطعة أرض مركز تجاري إداري بمسطح 4988.5م2، وقطعة أرض مركز تجاري بمسطح 1015.8م2، وقطعة أرض مركز إداري بمسطح 999م2، بالإضافة إلى مشروع لؤلؤة سوهاج الجديدة الذي يتضمن قطعة أرض مركز تجاري قطعة 1 بمسطح 3394.8م2، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة 2 بمسطح 1473م2، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة 4 بمسطح 1354م2، وقطعة أرض مركز طبي قطعة 3 بمسطح 1614.4م2.



وأوضح د.حسام رزق أن تأمين دخول المزاد لمدرسة خاصة بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر 2 مليون جنيه، وللمستشفى 2 مليون جنيه، ولـ 2 مول تجاري مليون جنيه للمول، ولمول تجاري A1 بالتوسعات الشمالية مليون جنيه، ولمركز اجتماعي وترفيهي بمشروع 103 عمارة نصف مليون جنيه، ولقطع الأراضي بمدن لؤلؤة المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة مليون جنيه.