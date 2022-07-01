تمديد الأجل النهائي لتقديم عروض المرحلة الرابعة من محطة كهرباء الصبية حتى 26 يوليو الجاري



محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن ثمة ما مجموعه 6.9 مليارات دولار من المشاريع قيد الإنشاء في الكويت من المقرر أن تعمل على الوقود الأحفوري. وتشمل المشاريع المخطط لها والبالغة قيمتها 20 مليار دولار، مشروعات طاقة متجددة بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشروعات الإقليمية.



وفي سياق آخر، ذكرت المجلة أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مددت حتى 26 يوليو الجاري الموعد النهائي لتقديم الشركات عروضها للمرحلة الرابعة من مشروع محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الصبية بعد أن انتهى الموعد السابق منتصف في 21 يونيو الماضي.



وأوضحت أن التمديد جاء بغية إعطاء المقاولين مزيدا من الوقت لإعداد عطاءاتهم بشأن عقد لتصميم وبناء المحطة البالغة طاقتها 900 ميغاواط، وقالت إن النية تتجه لترسية عقد المشروع قبل حلول نهاية العام الحالي.



وأشارت إلى أن شركة الغانم انترناشنال للتجارة العامة والمقاولات وشركة باور تشاينا أصبحتا من بين المزايدين المحتملين لعقد المرحلة الرابعة من مشروع الصبية، وبالإضافة إلى توريد وتركيب الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بها، يغطي العقد توريد وتركيب خزانين لزيت الغاز بسعة صافية قدرها 15 الف متر مكعب لكل منهما.



ويهدف المشروع المخطط له، إلى جانب عقد تحويل محطة للطاقة تعمل وفقا لنظام الدورة البسيطة بطاقة 250 ميغاواط داخل مجمع الصبية للطاقة إلى محطة بنظام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، إلى زيادة قدرة التوليد في مجمع الصبية للطاقة بمقدار 1150 ميغاواط.



وقد أكملت شركة المقاولات المحلية الغانم انترناشنال في عام 2019 الأعمال المتعلقة بمحطة الدورة البسيطة وفي عام 2020 أنجزت الأعمال في محطة تعمل بالدورة المركبة في مجمع الصبية للطاقة.



وختمت ميد بالقول إن ديوان المحاسبة وافق العام الماضي على منح عقد استشارات المعاملات لمشروعي شمال الزور 2 و3 ومشروع الخيران 1 المستقلين لإنتاج المياه والطاقة لتحالف بقيادة شركة إيرنست اند يونغ البريطانية.