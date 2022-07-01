وكلاء وزارة مساعدون بالإصالة أو التكليف برتب لواء وعميد نفذوا التوجيه والبقية الأسبوع المقبل

عمداء يتولون مناصب مساعدي مدير عام لم يثبتوا جدارة سيتخذ معهم الإجراء نفسه

هيكل جديد جارٍ إعداده يقلص عدد الوكلاء المساعدين ويدمج قطاعات وإدارات عامة ويعزز العمل الميداني

أمير زكي ـ محمد الجلاهمة - أحمد خميس



في خطوة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وصفت بالتصحيحية ولقيت ارتياحا كبيرا من قبل القيادات الأمنية الشابة، تم إخطار جميع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم ممن تخطوا الستين عاما، سواء جددت لهم مدد إضافية أو لم يجدد لهم، بأنهم أدوا واجبهم وعليهم التقدم بطلبات التقاعد.



وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الأنباء» بأن هذه الأوامر شملت وكلاء وزارة مساعدين منهم من يتولون مناصبهم بالأصالة أو التكليف، مشيرة إلى ان وزارة الداخلية أجرت اتصالات مع مجموعة من العمداء والألوية ممن بلغت أعمارهم بين 56 و58 عاما وطلب منهم التقاعد أيضا.



وأكدت المصادر ان القرارات والأوامر دخلت حيز التنفيذ، حيث تقدم فعليا عدد كبير من الألوية والعمداء ممن بلغوا الستين بطلبات تقاعدهم في الوزارة والبقية ستقوم بالإجراء نفسه الاسبوع المقبل، مشيرة الى ان عددا من الضباط من هم برتبة عميد ويتولون مناصب مساعد مدير عام ولم يثبتوا جدارة سيتخذ معهم الإجراء ذاته. ولفتت المصادر الى ان جميع من سيتقدمون بطلبات تقاعدهم سيرقون الى الرتبة الأعلى مع منحهم جميع المخصصات المالية والمكافآت، موضحا ان العميد منهم سيرقى الى لواء واللواء سيرقى الى فريق متقاعد، وهكذا.



وذكرت المصادر ان هذه الإجراءات التصحيحية كانت جاهزة منذ فترة وبانتظار توجيهات التنفيذ من وزير يتمتع بخبرة أمنية كبيرة وهو الشيخ أحمد النواف، لافتة الى ان الإجراءات تلك تأتي في إطار حرص الوزارة على منح القيادات الشابة مناصب تستطيع من خلالها الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وجددت المصادر الأمنية التأكيد على أنه لا مجال لأي واسطة والأوامر واضحة: «كل من تخطى الستين عاما أو شارف على الستين من مديرين عامين ومساعديهم يشملهم القرار ولا تراجع عن هذه الإجراءات والخطوات التصحيحية».



ورجحت المصادر ان تتزامن هذه الإجراءات مع هيكل جديد لـ «الداخلية» جار إعداده يتم فيه تقليص عدد الوكلاء المساعدين ودمج قطاعات أمنية وإدارات عامة وبما يوفر قوة بشرية يكون الاستفادة منها في مهام ميدانية، موضحة ان النواف بصدد عمل حركة ترقيات محدودة لألوية، وكذلك عدد من العقداء الى عمداء.



وأشارت المصادر الى ان الوزير يقوم حاليا بتقييم عدد من القيادات الأمنية ممن هم في منتصف الخمسينات لتسكينهم في مناصب وكلاء مساعدين جدد في أماكن أولئك الذين طلب منهم التقاعد وذلك بعد الاستقرار على الهيكل. وقدرت المصادر عدد من سيشملهم القرار بالعشرات.

طلبات التقاعد وفق المادة 98

تجيز المادة 98 من قانون الشرطة لوزير الداخلية إحالة الضباط الى التقاعد في الحالات الآتية:

٭ إذا كان قد أمضى في الخدمة مدة 15 عاما وبلغ عمره في رتبته الحالية «ملازم» 47 عاما، و«نقيب» أو «رائد» 49 عاما، و«مقدم» 52 عاما، و«عقيد» 54 عاما، و«عميد» 56 عاما، وباقي الرتب حتى 58 عاما.

٭ تضمنت المادة 99 جواز إحالة ضباط الصف والفرد والخفر الى التقاعد بقرار وكيل الوزارة في حال إتمام 55 عاما ومدة لا تقل عن 15 عاما بالخدمة.