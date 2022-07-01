1790 منهم عينوا في «التربية».. و930 في «الكهرباء».. و571 بـ«الأوقاف»



علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية أن 4191 مواطنا ومقيما تم تعيينهم في 12 جهة حكومية خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، فيما انخفضت أعداد العاملين في 5 جهات أخرى بواقع 272 وظيفة بنهاية مارس الماضي.



ووفقا لأرقام حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، زاد صافي أعداد العاملين في 17 جهة حكومية من مواطنين ومقيمين ب- 3919 موظفا خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، حيث بلغ عدد العاملين في تلك الجهات نحو 336.84 ألف مواطن ومقيم بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 332.93 ألفا نهاية ديسمبر 2021.



وسجلت وزارة التربية أعلى عدد في التعيينات إذ استحوذت على 1790 شخصا من المعينين الجدد، تليها وزارة الكهرباء والماء بـ930 معينا جديدا، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بـ571 موظفا، ووزارة الأشغال بـ377 موظفا ووزارة الصحة بإجمالي 373 موظفا.



وأظهرت البيانات أن صافي عدد المعينين من المواطنين في الجهات الحكومية الـ 17 بلغ 3535 مواطنا إذ زاد عددهم من 264.65 ألف مواطن ومواطنة في ديسمبر الماضي إلى 268.18 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2022.



وتضمنت البيانات زيادة صافي عدد الوافدين العاملين بالحكومة بنحو 384 وافدا ووافدة في أول 3 أشهر من العام الحالي حيث ارتفع عددهم من 68.279 ألفا في ديسمبر إلى 68.66 ألفا بنهاية مارس.



وجاء على رأس قائمة الجهات التي عينت وافدين خلال الفترة الماضية وزارة الصحة والتي عينت نحو 351 وافدا جديدا ليرتفع عدد العاملين الوافدين من 34.18 ألفا في ديسمبر إلى 34.53 في نهاية مارس الماضي، تليها وزارة التربية بواقع 122 تعيينا جديدا ليرتفع عددهم إلى 26.886 ألف وافد في نهاية مارس مقابل 26.764 ألفا في نهاية ديسمبر الماضي، بينما شهدت 9 جهات من أصل 17 جهة تراجعا في أعداد الوافدين العاملين بها.