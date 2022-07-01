بيروت – داود رمال

قال وزير الخارجية الشيخ د.احمد ناصر المحمد «نحن سعداء للغاية بالتواجد في جمهورية لبنان الشقيق وحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب خاصة وان عالمنا العربي والمنطقة يمرون بظروف دقيقة للغاية وهو ما يستوجب منا جميعا تعزيز مسيرة العمل العربي والتعامل مع هذه التحديات بإيجاد صورة موحدة ومستدامة لها».

وشكر الناصر لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي «رئيس الجمهورية اللبنانية وورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب لاستضافتنا في هذا الإجتماع».

واعتبر وزيرالخارجية «ان الاجتماع التشاوري هو فرصة للوزراء للتباحث في هذه الأمور بكل أريحية من غير جدول أعمال ومن غير الإطار الذي يكاد ان يكون تقليديا وعادة ما يكون مقيدا بالنسبة للمشاورات في الإطار الذي يتم تنظيمه كل ثلاثة أشهر في اجتماعات جامعة الدول العربية، ولكن عندما يكون الاجتماع في مثل هذا الجو فإنه يعطي فرصة أكثر لنقاش هذه الأمور وان شاء الله نخرج برؤية موحدة بما يفيد عالمنا العربي ومسيرة العمل العربي المشترك».

وردا على سؤال قال الشيخ د.احمد الناصر «بالنسبة الى علاقة لبنان مع الكويت فهي علاقة عضوية وعلاقة في السراء والضراء، وان كل ما يمس لبنان يمس الكويت واستقرار لبنان من استقرار الكويت ورخاء لبنان هو من رخاء الكويت وازدهار لبنان هو من ازدهار الكويت، ويكفي وجود الاعداد الهائلة من الكويتين الذين يفضلون قضاء جزء كبير من عطلتهم في هذا البلد المضياف، وان شاء الله نحن دائما على تواصل بين القيادتين في البلدين لما هو مصلحة البلدين الشقيقين وكذلك بالنسبة الى كافة المسؤولين».

ولفت الناصر الى انه «على تواصل مع وزير الخارجية اللبناني بوحبيب في كل المواضيع» مشيرا الى «وجود خطة ممنهجة بالنسبة الى تعزيز علاقتنا في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة بطريقة مفيدة للبلدين».

من جهته رحب بوحبيب بالوزير الشيخ د.احمد الناصر في لبنان معتبرا ان وجوده عزيز على لبنان واللبنانين.

وكان وزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد وصل والوفد الرسمي المرافق بعد ظهر الجمع الى مطار رفيق الحريري الدولي للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد السبت في بيروت تحضيرا لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وكان في استقبال وزير الخارجية على ارض المطار، نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب وسفيرنا في بيروت عبد العال القناعي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية اللبنانية، حيث اسطحبه الى صالون الشرف قبل ان ينتقل الى مقر اقامته.

ويستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح غد السبت في القصر الجمهوري الشيخ د. أحمد ناصر المحمد والوفد المرافق، ومن ثم يستقبل وفد وزراء الخارجية العرب مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

كما وصل الى بيروت، الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، وامل ان «يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا، وان يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل». واشار ابو الغيط الى ان «كل الدول العربية ستشارك في هذا اللقاء باستثناء سورية المجمدة عضويتها»، لافتا الى انه ليس هناك من جدول اعمال او افكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان في استقبال ابو الغيط الذي رافقه الامين العام المساعد السفير حسام زكي، ووفد من الجامعة، وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار الوزير بو حبيب، وسفير الجامعة العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح، ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي وكبار وظفي الخارجية اللبنانية.

ووصل ايضا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، واستقبله الوزير بوحبيب والسفير الجزائري في لبنان عبد الكريم رقيبي. كما وصل عدد من رؤوساء الوفود برتبة سفير او ممثل وزير.