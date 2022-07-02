أعلن المطرب اللبناني راغب علامة، اليوم /السبت/، تقديم أعمال فنيّة تُحاكي الواقع الافتراضي.

وقال علامة، في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك): "لأنني دائماً بمسيرتي الفنيّة أواكب التطوّر وأتماشى مع كلّ المُستجدّات في عالم المستقبل ومتطلبات العصر، ترقّبوا مني أعمالاً فنيّة تُحاكي الواقع الافتراضي".

وأصدر راغب أغنية "تعاليلي" الشهر الماضي على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحظيت بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 11 مليونا و196 ألفا و631 بعد 25 يوما من طرحها.

وكان راغب علامة، طرح الأغنية التي جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، يوم عيد ميلاده، وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقي تومة.

وقال علامة - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "إن أغنية تعاليلي، هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد.. فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب إلا هذه الإنسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته".

وكان راغب علامة طرح - في شهر فبراير الماضي - فيديو كليب أغنية "ممكن أزعلك" عبر موقع المشاهدات "يوتيوب"، كلمات الشاعر محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع مدحت خميس.