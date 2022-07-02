أعلنت السلطات الهندية ، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار طيني بموقع بناء للسكك الحديدية بولاية "مانيبور" بشمال شرق البلاد إلى 26 قتيلا.

وذكرت سلطات الإنقاذ أن 21 من الضحايا الذي تم انتشال جثامينهم ينتمون لقوات الجيش التي كانت تعمل على تأمين المسؤولين بموقع البناء ضد المتمردين، مضيفة أن أعمال الإنقاذ قد تستمر ليومين رغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين بين 37 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم إنقاذ 13 جنديا وخمسة مدنيين من أسفل الحطام، فيما يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 250 جنديا وشرطيا وعامل إنقاذ.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع سببت دمارا واسعا بشمال شرق البلاد وفي بنجلاديش وشردت حوالي 45 مليون شخصا.