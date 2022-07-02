تراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى 53 نقطة وهو أقل مستوى له منذ حزيران/يونيو .2020

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متوسط توقعات المحللين للمؤشر كان 5ر54 نقطة، حيث تراوحت التوقعات بين 9ر51 نقطة و56 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمخزون في قطاع التصنيع من 9ر55 نقطة إلى 56 نقطة، وارتفع مؤشر الإنتاج من 2ر54 نقطة إلى 9ر54 نقطة، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 1ر55 نقطة إلى 2ر49 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أيار/مايو 2020، كما تراجع مؤشر التوظيف من 6ر49 نقطة إلى 3ر47 نقطة وهو أقل مستوى له منذ آب/أغسطس .