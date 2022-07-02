أعلن صندوق الأمم المتحدة لسلامة الطُرق أنه جمع 15 مليون دولار من التبرعات لتحسين سلامة الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين عامي 2022 و2025.

وقال الفرنسي جان تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق "يمكن بل يجب إنفاق أموال إضافية على حلول السلامة على الطرق لوضع حد للخسائر غير المعقولة في الأرواح التي تحدث كل يوم على طرقنا".

تتسبب حوادث الطُرق في وفاة 1,3 مليون شخص وإصابة 50 مليون آخرين بجروح خطرة كل عام. وهي السبب الرئيس للوفاة لدى الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا. ويعيش 9 من كل 10 ضحايا في البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض.

وقال تود في مؤتمر صحافي إن من بين الدول المانحة التي اجتمع ممثلوها لمدة يومين في الأمم المتحدة في نيويورك، هناك كرواتيا والمفوضية الأوروبية والمجر ولوكسمبورغ ونيجيريا وروسيا وسلوفاكيا.

كما تعهد القطاع الخاص، بما في ذلك شركات متخصصة في معدات السيارات، بتقديم أموال، وفقا لصندوق الأمم المتحدة، وهو يمول حاليًا 25 مشروعًا لتحسين السلامة على الطرق في 30 دولة، من خلال تخطيط حضري أفضل للمناطق المدرسية، ووضع معايير لجعل المركبات المستعملة أكثر نظافة وأمانًا في البلدان النامية.

ووفقًا للأمم المتحدة، تُكلّف سلامة الطُرق البلدان النامية ما بين 2 و5% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام.

ويهدف الصندوق إلى خفض عدد الوفيات والإصابات على الطُرق إلى النصف بحلول عام 2030 وجعل التنقل الآمن والمستدام حقيقة ملموسة.