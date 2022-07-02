تراجعت مبيعات العقارات في بريطانيا خلال شهر أيار/مايو الماضي، في مؤشر آخر على بدء تراجع الزخم في هذا السوق الذي اتسم بالنشاط خلال الفترة الماضية.

وذكر مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا، الذي تصدره شركة زوبلا للتسويق العقاري، أن مبيعات العقارات في أيار/مايو الماضي تراجعت بنسبة سنوية بلغت 13 بالمئة، كما ارتفع متوسط الفترة اللازمة من أجل إبرام اتفاق بشأن بيع العقارات من 20 يوما في آذار/مارس إلى 22 يوما في أيار/مايو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جراين جيلمور، مدير الأبحاث في شركة زوبلا، قوله: "هناك مؤشرات على تراجع الزخم في سوق العقارات، كما أن تزايد حساسية الأسعار في هذا السوق سوف يؤدي إلى بطء في وتيرة نمو الأسعار خلال الفترة الباقية من 2022".

وذكرت شركة زوبلا أن نمو أسعار المنازل في أيار/مايو كان الأبطأ منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1ر0 بالمئة في المتوسط.

وتشير هذه التقارير إلى أن سوق العقارات في بريطانيا يتباطئ، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وبدء انحسار الازدهار الذي تواكب مع جائحة كورونا.