أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2022) للسيدات حققت رقما قياسيا في حجم مبيعات التذاكر قبل بدء فعاليات البطولة.

وأشار اليويفا إلى أن مبيعات التذاكر حتى الآن تجاوزت حاجز الـ500 ألف تذكرة بانتظار انطلاق فعاليات البطولة يوم الأربعاء المقبل في إنجلترا.

وأوضح أن هذه التذاكر بيعت إلى مشجعين ومشجعات من 99 دولة وأن 20 % فقط من مبيعات التذاكر كان لمشجعين ومشجعات من خارج إنجلترا ومنهم بالطبع مشجعي الدول الأوروبية الـ15 الأخرى التي تشارك منتخباتها في هذه البطولة.

وأشار اليويفا أيضا إلى أن الدول الـ99 تضم أيضا دولا من قارة أمريكا الشمالية كما تضم كلا من الصين وأستراليا ما يعكس مدى الاهتمام العالمي بهذه النسخة من البطولة الأوروبية.

وأكد اليويفا أن أكبر عدد من التذاكر تم بيعه بالطبع لمشجعي ومشجعات إنجلترا فيما يأتي مشجعو هولندا وألمانيا والسويد وفرنسا في المراتب التالية.

وأشار إلى أن 43 % من مشتريات التذاكر كان لمشجعات فيما كان 21 % من نصيب مشجعين دون الـ16 عاما.