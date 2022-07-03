تماشيا مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية والتي تركز على أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية حملة لشراء كسوة العيد للأطفال من الأسر المتعففة، لمشاركتهم فرحة الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم تخصيص متطوع اجتماعي لكل طفل، رافقه في جولة للتسوق وشراء ملابس العيد من ثياب وأحذية أسوة بباقي الأطفال من دون التأثر بضيق قدرة أسرهم المعيشية، وهو ما يترك أثرا طيبا في نفوس الأطفال وأسرهم.



وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيسة التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية بالبنك الاهلي المتحد فاتن التميمي: «نحن سعداء بهذه اللفتة الطيبة التي تأتي في إطار تعاوننا المثمر مع مؤسسة لوياك التطوعية والمعروفة بمبادراتها المتميزة في مجال العمل المجتمعي والخيري، ونعتبر أن مبادرة «كسوة العيد» لدعم الاطفال من الأسر المتعففة وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الايام المباركة هي جزء من رؤيتنا للعمل المجتمعي الذي يتبع من التكافل ومساعدة الفئات غير القادرة وتخفيف معاناتهم.



وأكدت التميمي أن «الأهلي المتحد» يؤمن بشدة بأهمية دوره في مجال المسؤولية المجتمعية وبرسالته في دعم الأسر المتعففة ومدها بالاحتياجات اللازمة لها في المناسبات المختلفة، وأن الكويت بلد الخير والعطاء والكرم، وهي قدوة في التكافل والتعاطف بين أفراد المجتمع.



وأوضحت التميمي أن البرنامج المجتمعي للبنك يعتني بالمبادرات الاجتماعية الهادفة بمختلف أنواعها سواء كانت صحية أو دينية أو رياضية أو خيرية.