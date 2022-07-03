ضـمـــن جـهـودهـــا لتعريف الجاليات المسلمة والمهتدين الجدد من غير الناطقين بالعربية، بفضل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أقامت لجنة التعريف بالإسلام مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات لتجديد وترسيخ مفاهيم هذه الفضائل في القلوب والأذهان. وقال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر: إن اللجنة تكثف من أنشطتها خلال هذه الأيام المباركة، مستثمرة هذا الموسم العظيم من الطاعات في تعزيز الأجواء الإيمانية بين الجاليات المسلمة والمهتدين الجدد. وقد أقامت اللجنة فعالياتها في شتى الأفرع الرجالية والنسائية، وتنوعت بين محاضرات دعوية ومسابقات ثقافية ودروس تعليمية بشتى اللغات.