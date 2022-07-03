

انطلاقاً من تطبيق استراتيجيتها لدورها الفعال للمسؤولية الاجتماعية، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية مشروع المخيم الطبي في لبنان بالتعاون مع الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير في الفترة من 29 يونيو حتى 5 يوليو 2022.



وقال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: نحرص على تقديم الرعايات لمثل هذه المبادرات الخيرية للمساهمة منا على رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي ولتخفيف معاناة إخواننا بمخيمات اللاجئين في لبنان الشقيق بتقديم الدعم للمخيم الطبي والتذاكر للأطباء المشاركين بالمخيم إضافة إلى شحن الأدوية والأجهزة الطبية المطلوبة.



وأضاف البستان أن رعاية «الكويتية» للمخيم نابع من دورها بتحقيق برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية المستمرة والدؤوبة، كما أنها مستمرة بدعم المبادرات التي تهتم بالصحة والتعليم والشباب والابتكار والبيئة ودعم الفعاليات الخيرية الكويتية في الخارج، وتشجيع البرامج التي تخص المجتمع ومشاركته أنشطته كون «الكويتية» جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.



وقدم البستان الشكر للمنظمين لمشروع المخيم الطبي في لبنان من كادر طبي وتنظيمي ومتطوعين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بتخفيف المعاناة التي يعيشها قاطنو هذه المخيمات.