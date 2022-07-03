أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة إطلاق مشروع مصرف الأضاحي ضمن جهوده الرامية إلى تقديم مشاريعه الخيرية والإنسانية داخل الكويت وسد احتياجات ومتطلبات آلاف الأسر المتعففة بهدف مواصلة تقديم المساعدات في بلد الخير والعطاء. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري: إن مشروع مصرف الأضاحي هذا العام يستهدف 3000 أسرة متعففة في جميع مناطق الكويت (15 ألف مستفيد) لرسم الفرحة والبهجة في نفوسهم خلال عيد الأضحى المبارك، انطلاقا من دور البنك الخيري والإنساني والمجتمعي، وترسيخا للبرامج المتعددة التي يطلقها على مدار العام، وتستهدف العديد من الأسر المتعففة والمحتاجين.



وأضاف أن البنك يواصل مثل تلك المشاريع على مدار السنة للوصول إلى الفئات المحتاجة من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة، خصوصا ونحن مقبلون على مناسبة عيد الأضحى، بالتالي ستساهم تلك المساعدات بإدخال البهجة والسرور إلى القلوب، وتحد من المعاناة والفقر، وهي من أشكال التكافل الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت، مثمنا مساهمة المحسنين في مد الأيادي البيضاء بدعم المشروع.



ويستقبل البنك الكويتي للطعام والإغاثة التبرعات على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني www.kuwaitfoodbank.org، أو من خلال زيارة البنك في قرطبة.