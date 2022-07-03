عقدت شركة وفرة للاستثمار الدولي اجتماع جمعية حملة وحدات الصناديق التي تديرها الشركة وذلك في مقرها الرئيسي، حيث تمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال.



وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع إنه تمت المصادقة على جميع البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع لصندوق الفجر وصندوق وفرة التقليدي وصندوق وفرة للسندات وصندوق مصارف الاستثماري والتي تضمنت تعيين أمين سر لتحرير محضر الاجتماع بما في ذلك المداولات والقرارات المقترحة ونتيجة التصويت عليها، والاطلاع على تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأيضا الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق، إلى جانب الاطلاع على تقرير مراقب الاستثمار.



وبين الصانع أن الاستثمار في الصناديق يعتبر فرصة للمؤسسات المحلية والأجنبية التي تبحث عن عوائد جيدة مع تحمل مخاطر أقل من الاستثمار المباشر، وهي أيضا فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في صناديق مدارة من قبل مؤسسات محترفة ذات خبرة، علاوة على أنها تمثل رافدا إضافيا للإيرادات وتنويع مصادر الدخل للشركات التي تقوم بإدارتها.