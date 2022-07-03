ما أضرار عدم إزالة المكياج قبل النوم؟



تتعرض أعيننا للعوامل الجوية على أساس منتظم، ولكن إذا لم نعتن بها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى عدد من المشكلات.

وفي حديثها إلى موقع «إكسبريس» البريطاني، أدرجت أخصائية البصريات شارون كوبلاند إزالة المكياج قبل النوم كأول نصيحة لها من أجل صحة العين الجيدة. وقالت: «نعلم بالفعل أن النوم بالمكياج سيئ، لكن هل تعلم أنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان البصر؟».



وأشارت كوبلاند إلى أن امرأة أبلغت بأنها لا تزيل الماسكارا بشكل صحيح لمدة 25 عاما عانت من تكتلات تحت الملتحمة (غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضه).

وأوضحت أن المرأة البالغة من العمر 50 عاما، كانت تعاني من إحساس مزمن بجسم غريب في كلتا العينين. واعترفت المريضة باستخدام الماسكارا المكثف لأكثر من 25 عاما على رموشها دون إزالتها بشكل كاف.



وكشف فحص الجفن عن تكوينات متعددة تحت الملتحمة مصطبغة داكنة، بعضها يتآكل في سطح الملتحمة.

وكان هذا مرتبطا بالتهاب الملتحمة الجريبي غير المكتمل وتآكل القرنية النقطي، وأضافت كوبلاند: «كشف فحص الأنسجة لخزعة الملتحمة عن تسلل التهابي مزمن مع الخلايا الضامة المصطبغة، تماشيا مع ترسب الجسم الغريب».



وتشرح كوبلاند أن هناك مخاطر أخرى مرتبطة بالمكياج، قائلة: «المكياج منتهي الصلاحية هو شيء آخر يجب الانتباه إليه.

يجب عليك أيضا التأكد من ألا يتجاوز عمر الماسكارا 6 أشهر، وإلا فقد تعرض عينيك لخطر الإصابة بالعين الوردية أو التهيج أو الدمل». وتتضمن نصائحها الأخرى لحماية العين:



- لمس أو فرك العين: إذا كان عليك أن تلمس عينيك، فتأكد من غسل يديك أولا وإلا فقد تنقل الأوساخ من يديك إلى عينيك.



- إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فمن المهم بشكل خاص أن تقوم بوضع وإزالة العدسات بأيد نظيفة.



- من المهم أيضا عدم فرك عينيك لتجنب حدوث خدوش في الشبكية وتهيجها.



- عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة وإعادة استخدامها، ومن الخطورة النوم مع العدسات اللاصقة وارتداؤها لفترة أطول من الوقت الموصى به. فارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة سيحرم عينيك من الأكسجين ويجففها ويؤدي إلى تهيجها.



- ارتداء النظارات الشمسية: حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، ما زلنا بحاجة إلى ارتداء النظارات الشمسية، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على أعيننا حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة.

المصدر: «إكسبريس»

