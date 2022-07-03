«الخيران» تنتج 1800 ميغاواط كهرباء.. و33 مليون غالون مياه محلاة يومياً

«الزور» تنتج 2700 ميغاواط كهرباء.. و120 مليون غالون مياه محلاة يومياً



علي إبراهيم



دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الشركات والتحالفات الراغبة في التقدم بطلب التأهيل للمشاركة في مزايدتين، الأولى منهما لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الأولى، والثانية لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المرحلتين الثانية والثالثة.



وتستهدف محطة «الخيران» إنتاج طاقة كهربائية بقدرة صافية تبلغ 1800 ميغاواط من الطاقة كحد أدنى، ومياه محلاة بقدرة صافية تبلغ 33 مليون غالون امبراطوري يوميا، ويقع المشروع بجوار الحد الجنوبي لمحطة الزور الجنوبية للطاقة وتحلية المياه، وعلى بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت.



أما مشروع الزور الشمالية، فهو محطة لانتاج طاقة كهربائية بقدرة صافية تبلغ 2700 ميغاواط من الطاقة كحد أدنى ومياه محلاة بقدرة صافية تبلغ 120 مليون غالون امبراطوري يوميا، ويقع في موقع الزور الشمالي المجاور للحدود الغربية لمنشأة الزور الشمالية 1 لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وهي قيد التشغيل حاليا، وعلى الحدود الشمالية لمحطة الزور الجنوبية الحالية، وعلى بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج العربي.



ويتوقع أن يتم تشغيل المشروعين على الغاز الطبيعي المسال مع زيت الغاز كوقود احتياطي، وسيقوم المشروع بتصدير إنتاجه الى شبكة الكهرباء وشبكة نقل المياه في الكويت من خلال اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه ECWPA مع «الكهرباء» لمدة 25 سنة.



وتستهدف «الشراكة» و«الكهرباء» من خلال طرح المشروعين تحقيق 4 أهداف كالتالي:



1 - تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الإنشائية والتنموية في الدولة لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي لاسيما من خلال استقطاب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والمعرفة بما يعزز كفاءة العاملين ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.



2 - الاستفادة من خبرة القطاع الخاص فيما يتعلق بتخفيض تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية.



3 - توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد وتحسين مستوى توليد الطاقة وإنتاج المياه بما يعزز الشبكة القائمة ويوفر البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية جزء من الاحتياجات المستقبلية من طاقة ومياه.



4 - تحقيق المنافسة في قطاعي الكهرباء والمياه وتعزيز الكفاءات وتعلن الكويت من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انه ووفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 28/2012 والمرسوم بلائحته التنفيذية رقم 1/2015 والقانون رقم 19/2015 والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية فإن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ نشر هذه الدعوة لجميع الشركات المحلية والدولية، ومنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.



واشترطت «الشراكة» أن تمتلك الشركة او قائد التحالف صافي قيمة أصول بمبلغ 500 مليون دولار أو ما يعادلها كحد أدنى عن كل سنة من السنوات الـ 3 الأخيرة، وكذلك بيان القدرة المالية لأعضاء التحالف إذ يجب ان تمتلك الشركة صافي قيمة أصول بمبلغ 100 مليون دولار أو ما يعادلها كحد أدنى عن كل سنة من السنوات الـ 3 الأخيرة.



تحالف شركات لإعداد الوثائق



أظهرت المزايدتان أنه تم تعيين تحالف شركات بقيادة شركة «إرنست آند يونغ» بصفتها المستشار الرئيسي والمالي، وشركة «اديلشو جــودارد» بصفتــهـا المستشار القانونــي، وشركة «اتكنز» بصفتها المستشار الفني والبيئي لتقديم الدعم لهيئة «الشراكة» و«الكهربــاء» في إعداد مستنـــدات ووثـائـــق المـشـــروع وإجراءات طرحه.