محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية القادسية التعاونية عن فوز عبدالرحمن ناجي جاسم القناعي بالمركز الأول بحصوله على 257 صوتا، تلاه في المركز الثاني عبدالمحسن براك الضبيبي 232 صوتا، وحل ثالثا ناصر حسين القطان 214 صوتا، ورابعا عبدالعزيز صلاح العثمان 210 أصوات، وفي المركز الخامس محمد سعد العليمي بـ 207 أصوات، وسادسا بدر جاسم الطراروة بـ 194 صوتا، وسابعا ابراهيم محمد الشطي بـ 172 صوتا، وثامنا يوسف الهدهود بـ134 صوتا، وتاسعا عبدالله عباس الدريع بـ 133 صوتا.



وكانت الانتخابات قد شهدت مشاركة 15 مرشحا فاز منهم 9 بعضوية مجلس الإدارة في حين لم يحالف الحظ كلا من صالح فلاح الصواغ بـ 130 صوتا، وحسن ابراهيم حيدر بـ 111 صوتا، د.ناصر بدر بوعباس بـ 111 صوتا، وسليمان بندر الخطاف بـ 94 صوتا، وعباس ابراهيم حيدر بـ 85 صوتا، وفيصل محمود عاشور بـ 42 صوتا.