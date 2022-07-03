بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة الى أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى ماري ج. ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها.