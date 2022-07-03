أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن اجتماعا تنسيقيا جمعها بوفد جمعية الكشافة الكويتية لمناقشة صور التعاون المستقبلي بين الجمعيتين تمهيدا لصياغة محاور وأطر تنفيذية من خلال حزمة برامج وأنشطة متبادلة.



واستقبلت العقاب بحضور المهندسة البيئية سكرتير تحرير مجلة البيئة سارة الرامزي، وفد الكشافة الذي ضم رئيس لجنة خدمة وتنمية المجتمع والبيئة بجمعية الكشافة سعد العجمي ونائب رئيس اللجنة محمد الديهان اللذين قاما بتكريمها بدرع الكشافة كبادرة انطلاق نحو فعاليات بيئية وكشفية مقبلة، موضحة أن الاجتماع تناول مناقشة الشروع في إعداد مذكرة تعاون بين جمعيتي البيئة والكشافة كإطار شامل.



وبينت أن محاور الاجتماع تناولت الاستفادة من إمكانات «حماية البيئة» في إعداد مشاريع برامج تدريبية مخصصة للتقسيمات الكشفية ومنها لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الأشبال والفتيان) كفرز النفايات والرسم وإعادة التدوير، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية (المتقدم) كتنظيف بعض المواقع البيئية بمختلف المحافظات ومنها الشواطئ والحدائق وموائل بيئية برية، فضلا عن تقديم جمعية البيئة دورات تدريبية لأعداد مدربين بيئيين من (الجوالة والقادة) مشمولة بقضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والبيئات البحرية والبرية.