سلم سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موجهة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلــمان بن عبـــدالعـزيـــز



آل سعود تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.



تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي م.وليد الخريجي نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.