بيروت - عامر زين الدين



التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر المختارة سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر روداكوف، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وجرى البحث بعدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحتين اللبنانية والدولية.



وفي المختارة شدد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على أولوية تشكيل الحكومة باعتبارها الحلقة الأساس في العلاجات اللازمة، بعيدا من بعض الحسابات التي تساهم في تعطيل الوطن وظلم المواطن، لأجل الإنقاذ الاقتصادي المطلوب، داعيا إلى وقف مسلسل التعطيل القاتل الذي مارسه فريق العهد على مدى سنوات، ولايزال، وأدى إلى تدمير مقومات الدولة.



وتناول جنبلاط مع زواره في لقاءات السبت من وفود أهلية واجتماعية وبلدية وشخصيات الظروف المعيشية القاسية الراهنة والازمات التي تطال الأمن الغذائي وخصوصا مادة الطحين، مشددا في هذا الاطار «على ضرورة ان يتخذ القضاء الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الفساد في ملف الطحين، واستبدال آلية الدعم العشوائية الحالية بطرق منظمة توفر الطحين للمواطن مباشرة».



كما دعا جنبلاط في معرض تطرقه الى بعض الوقائع الصحية الصعبة «لرفع نسبة التغطية من وزارة الصحة والصناديق الضامنة».