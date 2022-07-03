قال والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز أن المزاعم التي أشارت إلى أنه تجسس على نجلته باستخدام أجهزة تسجيل مخفية في غرفة نومها خلال وصايته عليها "خاطئة".

واستمر جايمي سبيرز ينفي في بيان مكتوب أنه "أجرى أو سمح بـ" تسجيل غير مشروع لابنته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتم اتهام جايمي سبيرز من قبل بالتورط في "انتهاكات صارخة" لخصوصية نجمة البوب وحرياتها المدنية من قبل عميلة سابقة بمكتب التحقيقات الاتحادي وأشارت مزاعم إلى أن جهازا تم تثبيته بشريط لاصق خلف قطعة أثاث في غرفة بريتني حتى لا يمكنها رؤيته وتم تزويده ببطارية إضافية ليسمح بالتسجيل لفترات أطول.

وأضاف محاموه في وثيقة منفصلة أن هذه المزاعم "بذيئة وخاطئة".