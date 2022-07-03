قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد في جنوب غرب باكستان عندما سقطت حافلة ركاب في أحد الأودية.

وقد وقع الحادث في منطقة شيراني في بالوشستان عندما فقد سائق الحافلة التي تقل أكثر من 30 راكبا السيطرة عليها.

وقال المسؤول المحلي ميهتاب شاه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث.

وتشير البيانات الأولية إلى أن السائق كان يسير بسرعة على أرض زلقة.

وأضاف شاه أن الحافلة كانت تسير من إسلام آباد إلى كويتا، وجميع ركابها من البالغين الذكور.

وانتشلت فرق الانقاذ الجثث من موقع الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى محلي.

ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى لأن الكثير من المصابين حالتهم خطيرة.

ويشار إلى أن حوادث السير شائعة الحدوث في باكستان بسبب الافتقار للبنية التحتية وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.