روج المطرب رامي عياش لأغنيته الجديدة "حلوين حلوين"، المقرر أن يفتتح بها نشاطه الفني في موسم الصيف، بنشر فيديو دعائي من كواليس تصويرها، معلنا طرحها قريبا .

ونشر رامي عياش، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مقطع فيديو من كواليس الأغنية مدته 27 ثانية يظهر استعدادات وتحضيرات عملية انطلاق التصوير، وكتب "قريبا حلوين حلوين".

تعد الأغنية هي الثانية التي يطرحها رامي عياش خلال هذا العام وهي من كلمات أحمد راؤول، وألحان رامى عياش وإخراج زياد خوري .

كان رامي عياش طرح خلال شهر فبراير الماضي أغنية "انتي لي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب" وحظيت بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 4 ملايين و773 ألفا و632 بعد 5 أشهر من طرحها.

وجرى تصوير الأغنية في لبنان بالأبيض والأسود وهي كلمات علي المولى، وألحان محمود عيد، وإخراج إنجي جمال، ودارت فكرتها في إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات ثم يتطور الأمر إلى انفصال.