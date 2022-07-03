أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الاسكتلنديين منقسمون حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في عام .2023

وذكرت وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية أن الاستطلاع ، الذي أجرته "بانيلبيز" لصالح صحيفة "صنداي تايمز" ، أظهر أن 44% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43% لصالح إجراء استفتاء.

وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، وقال 3% آخرون إنهم لا يعرفون.

وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا آرائهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن يوم الثلاثاء الماضي أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 تشرين أول/أكتوبر .2023

وأكد حوالي 48 % من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال اسكتلندا - لكن ما يقرب من 47 % قالوا إنهم سيدعمون بقاء اسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة.

وقال 5?? إنهم لا يعرفون ما الذي سيكون عليه تصويتهم.