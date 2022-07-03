اقترح عمدة مدينة هامبورج الألمانية بيتر تشنتشر وضع توربينات توليد الكهرباء بالرياح في المحميات الطبيعية، في ضوء التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال تشنتشر إن من وجهة نظره "من المجدي وضع توربينات رياح في منطقة لا يوجد فيها سوى الطبيعة ".

وتابع السياسي الاجتماعي الديمقراطي في مناسبة نظمتها صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية أن ذلك "يشمل مناطق بيئية تتضمن محميات طبيعية".

وأقر تشنتشر بأن بناء توربينات الرياح في مناطق تتمتع بجمال طبيعي قد يكون تعديا، لكنه قال إن ذلك "مبرر في الوضع الذي نحن فيه، في موازنة المصالح والأهداف".

وأضاف تشنتشر، الذي قال إن هدفه هو مضاعفة توليد طاقة الرياح على الأقل في ثاني مدينة في ألمانيا، إنه بدأ بالفعل مع فريقه في عملية تقييم المواقع المحتملة لتركيب توربينات الرياح في هامبورج.