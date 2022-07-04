استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفدا تجاريا من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية برئاسة سمرات سوو مدير باتحاد الغرف الهندية، حيث ضم الوفد (24) عضوا يمثلون عددا من الشركات الهندية العاملة في مجالات متعددة منها الزراعة، الاستيراد والتصدير، المواد الغذائية، خضراوات وفواكه، صناعات غذائية، الأقمشة.وقد ترأس اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة وفاء القطامي، كما حضر اللقاء عدد من الأعضاء وممثلو الشركات الكويتية المهتمة، حيث رحبت القطامي بالوفد الضيف، مشيرة إلى عمق العلاقات التجارية التي تجمع البلدين الصديقين.وقالت القطامي إن الهند تعد شريكا تجاريا استراتيجيا للكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة واردات الكويت من الهند 1.86 مليار دولار خلال 2020، لافتة إلى أن العالم يواجه أزمة اقتصادية أثرت بشكل مباشر في موجة التضخم وارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل التوريد والإمداد، ما أثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار خصوصا المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة في ختام حديثها حرص الغرفة على إيجاد بدائل البحث عن الحلول لهذه التحديات، كما أنها تسخر كافة إمكاناتها لتحقيق وتنمية العلاقات الثنائية مع الهند في مجالات التجارة والاستثمار.من جانبه، عبر سمرات سوو عن خالص شكره للغرفة على الحفاوة وحسن الاستقبال والدعم المستمر الذي تقدمه من أجل تنمية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وأضاف ان اتحاد الغرف الهندية يسعى دائما لتحقيق أعلى مستويات التبادل التجاري وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين.وبين أن الاتحاد قام بتنظيم هذا الوفد بعناية والذي يمثل أعضاؤه كبرى الشركات الهندية في مجال المواد الغذائية والزراعية، حيث يأمل أن يتم عقد الشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم من الجانب الكويتي، كما أتاح الفرصة لأعضاء الوفد لتقديم أنفسهم والشركات التي يمثلونها والتي حازت اهتمام المشاركين من منتسبي الغرفة.وفي النهاية، أعربت القطامي عن امتنانها لرئيس وأعضاء الوفد الهندي على ما قدموه من معلومات حول الفرص التجارية المتاحة في الهند، شاكرة ممثلي الجانب الكويتي على مشاركتهم بمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.