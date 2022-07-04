يأمل ريال مدريد تأمين صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة بعد فشل صفقة ضم الفرنسي كيليان مبابي، الذي فضل الاستمرار مع فريقه باريس سان جرمان حتى يونيو 2025.



وهو ما رد عليه ريال مدريد بحصد لقب دوري الأبطال، وإنهاء صفقتين تواليا، أنطونيو روديغر في انتقال حر من تشلسي، وتشواميني مقابل 80 مليون يورو من موناكو.

كما أكد «الميرينغي» بالفعل التجديد للوكا مودريتش، ولا تزال المفاوضات جارية مع كل من فينيسيوس، وإيدير ميليتاو، ورودريغو لتمديد عقودهم، وبعدها ستكون أمام إدارة النادي الإسباني مهمة وحيدة وهي التجديد لكريم بنزيمة، حسبما ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أمس.



وقدم بنزيمة (34 عاما) أحد أفضل مواسم مسيرته الكروية مع ريال مدريد هذا الموسم وسجل 44 هدفا في 46 مباراة، إضافة إلى 6 أهداف في 10 مواجهات مع منتخب فرنسا.

وكان أحد العوامل الأساسية في فوز الريال بالدوري بعد إحرازه 27 هدفا جعلته هداف «الليغا» بلا منافس، كما سجل 15 هدفا خلال 12 مواجهة في دوري الأبطال، منها 10 في الأدوار الإقصائية، ليصبح أفضل هداف في القارة.



وبات المهاجم الفرنسي المخضرم المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، ما يعني وفقا للعرف في الريال تمديد عقده لعام إضافي بشكل تلقائي، فضلا عن علاوة مادية.

وقد سبق أن حدث الأمر نفسه مع مودريتش في 2018، حيث تم تجديد عقده حتى 2021 لكن مع فوزه بالجائزة امتد العقد تلقائيا حتى 2022.



إلى ذلك، وبمجرد أن ظهرت تقارير صحافية في الساعات الماضية تفيد بإبلاغ رونالدو لإدارة نادي مان يونايتد برغبته في مغادرة ملعب «أولد ترافورد» مجددا، تعبيرا منه عن امتعاضه من سوء تحركاتها في سوق الانتقالات، ظهرت شائعات جديدة تتعلق باحتمالية عودة الأسطورة البرتغالي إلى ريال مدريد، الذي غادره صوب يوفنتوس الإيطالي في 2018.



ووسط هذه الأنباء، نشر النادي الملكي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مجموعة من أهداف رونالدو في بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا.

وغازل النادي الإسباني هدافه التاريخي بكلمات «كريستيانو رونالدو وأهداف دوري الأبطال.. قصة حب!»، قبل أن يضيف «كريستيانو (CR7) دوري أبطال أوروبا يساوي أهداف».



ويعد رونالدو الهداف التاريخي للبطولة الأوروبية بتسجيله 140 هدفا حتى الآن، متقدما على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (125).