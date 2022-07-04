أسامة أبوالسعود



التقى رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي بنائب وزير الحج والعمرة السعودي د.عبدالفتاح مشاط أمس في مقر وزارة الحج السعودية بمكة المكرمة، حيث ناقش العديد من الموضوعات في مجال الحج والعمرة.



وأشاد عمادي خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج والتسهيلات الكثيرة التي توفرها لهم، إضافة إلى ما تقوم بها وزارة الحج السعودية حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ودون وجود أي عوائق، موضحا ان الجميع يلمس تلك الجهود بدءا من الوصول إلى المطار والتنظيم المميز والانتشار الأمني الذي يساعد الحجاج في أداء المناسك في جو من الأمن والاستقرار علاوة على الجهود الأخرى المبذولة في المشاعر المقدسة التي وفرت للحملات والبعثات العربية والإسلامية جميع احتياجاتهم.



وقال إن الاستعدادات المبكرة للمملكة لموسم الحج أتت بثمارها بدليل التنظيم المميز في كل شيء، مما جعل الأمور كلها تسير في سهولة بعد أن تم توفير كل شيء للحجاج وشحذت المملكة كل طاقاتها وجهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، متمنيا أن يكون هذا الموسم ناجحا بامتياز كما حدث في السنوات الماضية وأن يعود جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين.



وفي السياق ذاته، أبدى عمادي اطمئنانه لسير العمل في البعثة نتيجة للعمل الدؤوب والجهد المتواصل من قبل جميع الفرق واللجان المشاركة في البعثة.



وقال عمادي عقب ترؤسه الاجتماع الذي عقده مع رؤساء فرق ولجان البعثة إن جميع الفرق واللجان تعمل كخلية نحل من دون كلل أو ملل بفضل الله تعالى، وذلك بهدف توفير أقصى سبل الراحة للحملات ولحجاج الكويت، موضحا ان ما نشاهده من عمل دؤوب يؤكد أن الفرق المشاركة في البعثة تعمل كلها بتفاهم وتناسق كبير ويرجع ذلك إلى الخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال فضلا عن التعاون والعمل المستمر في البعثة لفترة ليست قصيرة.



وتابع: ما أثلج صدري وأسعدني كثيرا أن المجتمعين أكدوا استعدادهم التام لموسم حج هذا العام، وثقتهم الكبيرة في مواصلة تحقيق النجاح واستقبال ضيوف الرحمن من الكويت، وأنهم على استعداد لتقديم جميع الخدمات اللازمة للحجاج، مشيرا إلى أنه استمع إلى شرح مفصل من كل فريق في البعثة عن التجهيزات والترتيبات التي تم القيام بها وأن جميع الأمور لدى كل الفرق واللجان تسير وفق ما تم التخطيط له، وهذا ما يجعلنا نؤكد على جاهزية البعثة كلها ومن دون استثناء للمرحلة المقبلة.



وذكر ان بعثة الحج الكويتية لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم لجميع الفرق واللجان وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها من أجل خدمة الحجاج والحملات الكويتية، لاسيما أن هذه البعثة كان الهدف الأساسي منذ إنشائها هو خدمة الحجيج وتسهيل الأمور عليهم حتى يمكنهم أن يؤدوا المناسك من دون أي مشاكل أو عقبات، ونحن جئنا لخدمة حجاج الكويت وعلينا جميعا ومن دون استثناء أن نكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، حيث ان خدمة الحجاج شرف عظيم، لاسيما في هذه الأيام المباركة، داعيا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية والمساهمة في إنجاح موسم الحج لهذا العام الذي يأتي بعد توقف سنتين عن حجاج الخارج.